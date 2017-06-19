Сезон-2018 в "Формуле-1": известны все города и даты
Международная автомобильная федерация опубликовала календарь «Формулы-1» на следующий год.
Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала календарь «Формулы-1» на сезон 2018 года. В следующем сезоне ожидается 21 этап, но проведение Гран-при Китая и Сингапура будет подтверждено позднее владельцами коммерческих прав.
Главные особенности нового календаря: перенос Гран-при Азербайджана с июня на апрель, Гран-при России – с начала мая на конец сентября, а также возвращение Гран-при Франции, который по традиции пройдет перед гонками в Австрии, Великобритании и Германии.
"Формула-1". Сезон-2018
25 марта - Мельбурн, Австралия
8 апреля - Шанхай, Китай
15 апреля - Сахир, Бахрейн
29 апреля - Баку, Азербайджан
13 мая - Барселона, Испания
27 мая - Монако
10 июня - Монреаль, Канада
24 июня - Ле-Кастелле, Франция
1 июля - Шпильберг, Австрия
8 июля - Сильверстоун, Великобритания
22 июля - Хоккенхайм, Германия
29 июля - Будапешт, Венгрия
26 августа - Спа-Франкоршам, Бельгия
2 сентября - Монца, Италия
16 сентября - Сингапур, Сингапур
30 сентября - Сочи, Россия
7 октября - Сузука, Япония
21 октября - Остин, США
28 октября - Мехико, Мексика
11 ноября - Сан-Паулу, Бразилия
25 ноября - Яс-Марина, Абу-Даби