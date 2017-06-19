Сезон-2018 в "Формуле-1": известны все города и даты

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала календарь «Формулы-1» на сезон 2018 года. В следующем сезоне ожидается 21 этап, но проведение Гран-при Китая и Сингапура будет подтверждено позднее владельцами коммерческих прав.

Главные особенности нового календаря: перенос Гран-при Азербайджана с июня на апрель, Гран-при России – с начала мая на конец сентября, а также возвращение Гран-при Франции, который по традиции пройдет перед гонками в Австрии, Великобритании и Германии.

"Формула-1". Сезон-2018

25 марта - Мельбурн, Австралия

8 апреля - Шанхай, Китай

15 апреля - Сахир, Бахрейн

29 апреля - Баку, Азербайджан

13 мая - Барселона, Испания

27 мая - Монако

10 июня - Монреаль, Канада

24 июня - Ле-Кастелле, Франция

1 июля - Шпильберг, Австрия

8 июля - Сильверстоун, Великобритания

22 июля - Хоккенхайм, Германия

29 июля - Будапешт, Венгрия

26 августа - Спа-Франкоршам, Бельгия

2 сентября - Монца, Италия

16 сентября - Сингапур, Сингапур

30 сентября - Сочи, Россия

7 октября - Сузука, Япония

21 октября - Остин, США

28 октября - Мехико, Мексика

11 ноября - Сан-Паулу, Бразилия

25 ноября - Яс-Марина, Абу-Даби