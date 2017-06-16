В Формуле-1 в следующем сезоне появится команда из Китая

15:39, 16 июня 2017
Мотор
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Новый коллектив будет базироваться в Великобритании.

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В следующем календарном году в Формуле 1 может появиться команда из Китая, сообщает Sport.ua со ссылкой на Auto Motor und Sport.

Сообщается, что она будет базироваться в Великобритании.

По информации издания, было несколько попыток переманить сотрудников нынешних команд в новую.

«К некоторым из наших людей обращались с вопросом о том, интересно ли им поработать в новой команде», – сообщил руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер.

Добавим, что для регистрации новой команды в Формуле 1 нужны финансовые гарантии в размере 20 миллионов долларов, лицензия FIA и подтверждение финансирования команды на протяжении пяти лет.

Как сообщал УНИАН, в сезоне-2017 в чемпионате мира по автогонкам серии Формулы-1 участвуют 10 команд и 22 пилота. В двух коллективах на протяжении сезона выступали по 3 пилота.

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Теги: #Китай#Формула-1#Гран-при