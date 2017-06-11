Британец Хэмилтон победил на этапе "Формулы-1" Гран-при Канады

Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем этапа "Формулы-1" - Гран-при Канады, который проходил в Монреале. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

На пути к победе Хэмилтон не встретил никаких препятствий. Британец, стартовавший с поул-позишн, лидировал всю дистанцию и первым увидел клетчатый флаг. Это его шестая победа в Монреале.

Вторым финишировал еще один пилот из "Мерседеса" Валттери Боттас. В начале гонки Боттас некоторое время ехал на третьем месте, после того как на старте его опередил прекрасно стартовавший Макс Ферстаппен. Но вскоре у Ферстаппена отказала батарея, вследствие чего ему пришлось остановить машину. Боттас же вышел на второе место и больше уже не отдавал его.

Даниэль Риккардо из "Ред Булл" пришел к финишу третьим.

Что касается гонщиков "Феррари", то они провели неудачную гонку. Себастьян Феттель, начавший заезд со второго места, на старте потерял две позиции и опустился на четвёртое место. Именно на четвёртой позиции Феттель и финишировал. Дополнили шестёрку Перес и Окон.