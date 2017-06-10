Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады Формулы-1

В Монреале (Канада) на автодроме Жиля Вильнева завершилась квалификация Гран-при Канады Формулы-1, где победу одержал британский пилот Льюис Хэмилтон, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон на болиде немецкой команды Mercedes преодолел свой быстрейший круг за 1 минуту 11.459 секунды.

Его соперником на первой решетке стартового поля станет немецкий пилот итальянской Ferrari Себастьян Феттель (1:11.789).

На второй решетке стартуют партнера Хэмилтона по команде Валттери Боттас из Финляндии (1:12.177) и, соответственно, партнер Феттеля, еще один представитель Финляндии Кими Райкконен (1:12.252).

5-6 места у пилотов Red Bull Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Канады состоится в воскресенье, 11 июня.