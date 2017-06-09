Немецкий Audi может заявить команду в Формулу-1

Руководство немецкого автопроизводителя Audi не исключает появление своей команды в Формулы-1 после 2020 года, сообщает SportArena.

Недавно Audi ушла из чемпионата мира по гонкам на выносливость и сосредоточилась на Формуле-Е. После этого появились слухи о том, что в обозримом будущем немецкая компания может войти в Формулу-1.

На недавнем собрании автопроизводителей, которое проводили Международная федерация автоспорта (ФИА) и Формула-1, обсуждались вопросы изменения технического регламента после 2020 года. Концерн Volkswagen, в который входит и Audi, на этом собрании представлял босс Lamborgini Стефано Доменикали.

Теперь же глава Audi Дитер Гасс заявил, что не исключает появления своей команды в Формуле-1:

«Как и все потенциальные производители, мы были приглашены на собрание и обсуждали возможное участие в Формуле-1. Если мы решим участвовать в 2021 году, то мы должны принять это решение очень скоро. В Формуле-1 должны произойти технические изменения, но я не знаю, состоятся ли они. Но мы пока не уверены в том, что Формула-1 интересна нам с точки зрения маркетинга. Формула-Е выглядит более логичным выбором для нас», — цитирует Гасса f1i.com.