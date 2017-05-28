Немец Себастьян Феттель выиграл престижнейшую гонку "Формулы-1" Гран-при Монако

17:55, 28 мая 2017
Мотор
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Второе место на подиуме занял партнер Феттеля по "Феррари" Кими Райкконен.

Основная борьба в Монако развернулась между партнерами по "Феррари" Кими Райкконеном и Себастьяном Феттелем / formula1.com

Немецкий пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем одного из самых престижных этапов "Формулы-1" Гран-при Монако.

Стартовав вторым, гонщик сумел опередить напарника по команде Кими Райкконена. Третьим финишировал Даниэль Риккардо из команды "Ред Булл", сообщает официальный сайт соревнований. 

78 кругов Гран-при Монако завершились невероятной и очень важной победой Феттеля, который опередил конкурентов благодаря отложенному на несколько кругов пит-стопу.  

Для команды "Феррари" этот триумф в Монако стал первым за долгих 16 лет, а дубль на подиуме позволил "Феррари" занять первое место в Кубке конструкторов. Льюис Хэмилтон финишировал лишь седьмым, хотя после его результата в квалификации (13-й) этот итог для британца можно назвать успешным.

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Теги: #Формула-1#автогонки#Гран-при Монако#Феттель