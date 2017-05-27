Пилоты Ferrari выиграли квалификацию Гран-при Монако Формулы-1, Хэмилтон - 14-й

В Монте-Карло завершились квалификационные соревнования этапа чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 Гран-при Монако, где первые два места заняли гонщики итальянской Ferrari, сообщает официальный сайт соревнований.

Пилот из Финляндии Кими Райкконен стал быстрейшим в квалификации, проехав свой лучший круг с результатом 1 минута 12.178 секунды. Этот результат стал абсолютным рекордом трассы в Монте-Карло. В то же время, его напарник Себастьян Феттель преодолел свой быстрейший круга на 0,043 секунды медленнее - за 1:12,221.

Третье место на стартовой решетке перед гонкой займет пилот Mercedes Валттери Боттас с результатом 1:12,223.

Его напарник по команде Льюис Хэмилтон сенсационно не прошел в третий раунд квалификации. Решающую попытку он не смог завершить из-за желтых флагов, вызванных аварией Стоффеля Вандорна, произошедшей прямо перед автомобилем англичанина. В итоге Хэмилтон занял в квалификации лишь 14-е место.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье, 29 мая.