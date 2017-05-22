Бывший чемпион MotoGP скончался в результате аварии во время велопрогулки

Бывший чемпион MotoGP Ники Хэйден скончался вследствие травм, полученных в велосипедной аварии в Италии, сообщает Motorsport.

35-летний гонщик Honda был сбит легковым автомобилем во время езды на велосипеде в Римини в прошлую среду после этапа в Имоле в мировом Супербайке.

Он был доставлен в местную больницу с тяжелыми травмами головы и грудной клетки. После этого его перевели в реанимационное отделение больницы Maurizio Bufalini в Чезене, где врачи подтвердили родственникам американца, что во время аварии он получил серьезные повреждения мозга.

Хейден скончался от травм в понедельник.

До последних минут рядом с ним были его невеста Джеки, родители Эрл и Роуз, два брата Роджер Ли и Томми и две сестры Дженни и Кэтлин.