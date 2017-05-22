Украинский экипаж сохранил 2-е место в WRC Trophy, но не сумел финишировать на Ралли Португалии

Экипаж Eurolamp WRT преодолел всю дистанцию скоростных участков Ралли Португалии, сохранив вторую позицию в зачете WRC Trophy, но из-за технических проблем не смог добраться до финального пункта контроля времени, сообщает официальный сайт команды.

Спустя всего километр со старта последнего спецучастка Ралли Португалии, Power Stage Fafe, после удара правым колесом о камень на автомобиле Валерия Горбаня и Сергея Ларенса лопнул привод. Несмотря на поломку, экипаж смог преодолеть СУ, хотя и потерял при этом порядка трех минут. Однако на дорожной секции случилась еще одна неприятность.

«С поломанным приводом мы еще могли продолжать движение и закончить гонку. Но, к сожалению, после финиша СУ начала вытекать охлаждающая жидкость, и двигатель стал перегреваться. Остановившись, мы попробовали выявить место утечки, но, разобрав пол автомобиля, так и не смогли его найти...» — рассказал Валерий Горбань.

В следующий раз Eurolamp World Rally Team выйдет на старт Чемпионата мира через месяц — с 26 июня по 2 июля команда примет участие в Ралли Польши.