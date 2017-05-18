Украинская раллийная команда Eurolamp WRT поборется в WRC Trophy с двумя соперниками

На Ралли Португалии в зачете WRC Trophy поборется сразу три соперника, сообщает официальный сайт украинской команды Eurolamp WRT.

Кроме Валерия Горбаня и Сергея Ларенса в числе стартующих на Ралли Португалии в зачете WRC Trophy значатся также чехи Мартин Прокоп и Ян Томанек и французы Жан-Мишель Рау и Тома Эскартефигю. Три разных экипажа на трех разных автомобилях — соответственно, Mini JCW WRC, Ford Fiesta RS WRC и Citroen DS3 WRC — вполне полноценная сюжетная линия португальского этапа. И есть все основания полагать, что эта сюжетная линия будет по своему интересной. Во всяком случае, дуэт украинской команды ждет гонку с нетерпением.

«Естественно, для нас — как, наверное, и для любого другого экипажа — чем больше соперников,тем лучше. Это и дополнительная мотивация, и дополнительная ответственность. Когда на трассе есть реальное соперничество, интереснее и вести борьбу, и наблюдать за этой борьбой со стороны», — отметил лидер Eurolamp WRT Валерий Горбань.

«Кроме того, для есть еще один момент, который подстегивает нас. К сожалению, ралли в Аргентине не принесло удовольствия ни нам, ни нашим болельщикам. Из-за поломки автомобиля мы были вынуждены сойти с дистанции досрочно. Поэтому перед Ралли Португалии настроены на результат!»

Свой боевой настрой Валерий Горбань и Сергей Ларенс подкрепили тренировкой, которая состоялась накануне в Португалии. Украинская команда провела два тренировочных дня в районе города Фафе, получив возможность поработать над вариантами настройки подвески именно для северных районов Португалии, где будет проходить гонка, моделируя мягкое, сильно разрывающееся при повторном прохождении покрытие скоростных участков. Всего по ходу тренировки в «боевом режиме» было пройдено порядка 130 километров.

Ралли Португалии стартует в четверг вечером, 18 мая, и продлится до воскресенья, 21 мая. За четыре дня участники португальского этапа преодолеют 19 скоростных участков протяженностью в 350 километров.