Семью Михаэля Шумахера шантажировали, угрожая жизнью детей гонщика

Жена семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера подверглась серьезной угрозе со стороны злоумышленника. Неизвестный устроил супруге легендарного гонщика Коринне шантаж.

В феврале 2016 года 25-летний мужчина направил Коринне Шумахер письмо по электронной почте. Там говорилось, что если 900 тысяч евро не поступят на счёт до 31 марта, то дети будут убиты тем или иным способом.

Как передает издание Bild, полицейским удалось найти вымогателя по номеру счёта, о котором он как раз и сообщил в письме супруге Шумахера. Его задержали. В суде злоумышленник признал свою вину, однако не смог объяснить, зачем это сделал.

Как сообщал УНИАН, семья Михаэля Шумахера ранее выиграла суд у немецкого журнала Bunte, который опубликовал неправдивые сведения о здоровье и самочувствии легендарного спортсмена.

В декабре 2013 года легенда Формулы-1, катавшийся на лыжах во французских Альпах, в результате падения получил тяжелую черепно-мозговую травму, после чего полгода находился в коме. О нынешнем состоянии здоровья 48-летнего экс-чемпиона мира практически ничего не известно.