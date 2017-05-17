В Канаде в честь пятерых легенд Формулы-1 выпустили коллекционные почтовые марки

Почта Канады выпустила серию из пяти специальных марок в честь пяти легендарных пилотов, которые вместе выиграли 17 гонок Гран-при Канады.

Трехкратный чемпион Формулы-1 сэр Джеки Стюарт и вдова знаменитого пилота "Феррари" Жиля Вильнева - Джоан Вильнев - помогли представить пять марок, отмечающих 50-ю годовщину проведения первой гонки в этой стране.

На марках представлены пять пилотов-победителей каждого десятилетия Ф1 в Канаде - сэр Джеки Стюарт (Шотландия), Жиль Вильнев (Канада), Айртон Сенна (Бразилия), Михаэль Шумахер (Германия) и Льюис Хэмилтон (Англия).

Эти пять пилотов вместе выиграли 220 Гран-при – 17 из них канадские – и завоевали 16 чемпионских титулов, сообщает motorsport.com.

Между 1994-м и 2004 годами немец Михаэль Шумахер выиграл семь Гран-при Канады. Британец Льюис Хэмилтон, который является действующим пилотом Ф1, выиграл пять гонок в Канаде. Он надеется завоевать шестую победу во время 38-го Гран-при на трассе имени Жиля Вильнева 11 июня.

Джеки Стюарт и Айртон Сенна выиграли по две канадские гонки – Стюарт на Моспорте в Онтарио в 1971-м и 1972 годах, а Сенна в Монреале в 1988-м и 1990 годах.

Наконец, канадец Жиль Вильнев выиграл свой первый Гран-при на островной трассе, которая теперь носит его имя, и остается единственным канадцем, который выиграл гонку в Канаде.