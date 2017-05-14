Британец Льюис Хэмилтон в борьбе с немцем Феттелем стал победителем Гран-при Испании
Хэмилтон выиграл свой второй Гран-при в нынешнем сезоне.
В воскресенье завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" - Гран-при Испании.
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу в Барселоне, опередив Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо, сообщает официальный сайт турнира.
Борьбу за победу фактически вели двое гонщиков: Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель
На старте инициативу захватил Феттель. Немец, начавший гонку со второй позиции, лучше стартовал и захватил лидерство, оттеснив Хэмилтона на второе место.
На протяжении большой части гонки Льюис вплотную преследовал Себастьяна. Решающий обгон удался ему в конце главной прямой на 44-м круге. В оставшейся части гонки Хэмилтон удержал лидерство и первым увидел клетчатый флаг. Феттель вынужден был довольствоваться вторым местом.
Третье место перешло к Даниэлю Риккардо из "Ред Булла".
Двое других претендентов на высокие места выбыли в самом начале гонки, когда Кими Райкконен подбил машину Макса Ферстаппена, и оба сошли с дистанции.