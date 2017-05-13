Хэмилтон выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" Гран-при Испании

В Испании завершилась квалификация этапа Гран-при в рамках чемпионата мира по автогонкам "Формулы-1", где победу одержал британец Льюис Хэмилтон на "Мерседес", сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон преодолел 12 кругов во время квалификации, а быстрейший из них промчался за 1 минуту 19,149 секунды.

Второе место на счету немца Себастяна Феттеля из "Феррари" - 1:19,200, который будет стартовать рядом с Хэмилтоном на первой линии стартового поля. Вторую линию займут их партнеры по командам - финн Валери Боттас из Мерседес - 1:19 373 и его соотечественник Кими Райкконен из Феррари - 1:19,439.

Гонка Гран-при Испании состоится 14 мая.

Гран-при Испании. Барселона

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.19,149

2. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.19,200

3. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.19,373

4. Кими Райкконен (Феррари) – 1.19,439

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.19,706

6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 1.20,175

7. Фернандо Алонсо (Макларен) – 1.21,048

8. Серхио Перес (Форс-Индия) – 1.21,070

9. Фелипе Масса (Уильямс) – 1.21,232

10. Эстебан Окон (Форс-Индия) – 1.21,272