Испанский гонщик Фернандо Алонсо на тестах сбил двух птиц (видео)

Две птицы оказались на пути испанского гонщика Фернандо Алонсо во время его первых заездов в Индианаполисе.

Птицы, которые пытались взлететь с асфальта, попали в машину Фернандо Алонсо одновременно, сообщает motorsport.com.

Птицы погибли мгновенно. К счастью для гонщика, удары пришлись в колеса, а не в шлем, что, учитывая высокую скорость, могло стать причиной серьезной травмы.

После инцидента команда Andretti Autosport позвала своего пилота в боксы, где механики потратили некоторое время, чтобы очистить машину.

Сам Алонсо на пресс-конфереции после тестов отметил, что на самом деле на трассе было три птицы, но одной удалось спастись.

«Я видел, как птица опустилась на третий поворот во время моей предпоследней серии кругов, и я немного поднял ногу с педали газа, поэтому спас ей жизнь. Но в гонке я бы, скорее всего, этого не сделал. Двух других птиц, которые были на выходе из первого поворота, я не заметил», - сказал Алонсо.

В других аспектах автотесты прошли успешно: Алонсо прошел испытания, необходимые для участия в гонке «Инди 500», которая состоится 28 мая.

"Индианаполис 500" - ежегодная гонка, которая с 1911 года проходит в американском поселении Спидвей в пригороде Индианаполиса, штат Индиана.