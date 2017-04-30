Пилот Mercedes Боттас выиграл первую гонку в карьере в Формуле-1 на Гран-при России

В Сочи завершилась гонка этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1 Гран-при России, в котором победу праздновал финский гонщик Валттери Боттас из немецкой команды Mercedes, сообщает официальный сайт соревнований.

Пилот преодолел дистанцию в 52 круга за 1 час 28 минут 08.743 секунды.

Он был на 0,617 секунды быстрее немца Себастьяна Феттеля из итальянской "Феррари". Третье место на счету другого финского гонщика Кими Райкконена, также представляющего "Феррари" - ровно 11 секунд отставания.

В общем зачете лидером остается Феттель - 86 очков. У Льюиса Хэмилтона из Merxedes, который сегодня финишировал четвертым - 73 очка, Боттаса - 63.