Райкконен выиграл первую часть свободных заездов на Гран-при России Формулы-1

В Сочи завершилась первая свободная практика этапа Формулы-1 Гран-при России, где лучший результат на круге показал Кими Райкконен из Финляндии (Ferrari), сообщает F-1 news.

Райкконен проехал 19 кругов, на лучшем из которых покзал результат 1 минута 36.074 секунды.

Он на 0,045 секунды опередил Валери Боттаса и на 0,607 - Льюиса Хэмилтона (оба - Mercedes). Остальные пилоты отстали более чем на секунду.

Как сообщал УНИАН, квалификация Гран-при России состоится в субботу, 29 апреля.

Гонка на автодроме Сочи пройдет в воскресенье, 30 апреля.