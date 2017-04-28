Райкконен выиграл первую часть свободных заездов на Гран-при России Формулы-1
13:53, 28 апреля 2017Мотор
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Финский гонщик опередил ближайшего преследователя на 0,045 секунды.
Райкконен выиграл первую свободную практику в Сочи / Reuters
В Сочи завершилась первая свободная практика этапа Формулы-1 Гран-при России, где лучший результат на круге показал Кими Райкконен из Финляндии (Ferrari), сообщает F-1 news.
Райкконен проехал 19 кругов, на лучшем из которых покзал результат 1 минута 36.074 секунды.
Он на 0,045 секунды опередил Валери Боттаса и на 0,607 - Льюиса Хэмилтона (оба - Mercedes). Остальные пилоты отстали более чем на секунду.
Как сообщал УНИАН, квалификация Гран-при России состоится в субботу, 29 апреля.
Гонка на автодроме Сочи пройдет в воскресенье, 30 апреля.
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