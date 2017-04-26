Букмекеры считают фаворитом Гран-при России Формулы-1 Льюиса Хэмилтона

В ближайшие выходные в Сочи состоится четвертый этап гонок Формулы-1 Гран-при России, на который уже принимают ставки букмекеры, сообщает Motorsport.

Аналитики всемирно известной конторы William Hill считают наиболее вероятным победителем гонки британца Льюиса Хэмилтона из немецкой Mercedes, шансы на победу которого оцениваются в 1,91 к 1.

У Себастьяна Феттеля (Германия, итальянская Ferrari) — коэффициент на победу 2,75 к 1, у Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — коэффициент 6,50 к 1.

Наименее вероятна, по мнению букмекеров, победа Маркуса Эрикссона (Швеция, Sauber) — 2001 к 1.

Как сообщал УНИАН, гонки Гран-при Сочи состоятся 30 апреля. Старт в 15.00.