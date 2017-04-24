Маркес выиграл Гран-при Америки MotoGP

В Техасе (США) состоялся Гран-при Америки MotoGP, где лучшим стал мотогонщик из Испании Марк Маркес, опередивший итальянца Валентино Росси и своего соотечественника Дани Педросу, сообщает Motorsport.

Марк Маркес удержал техасскую корону, в то время как уже экс-лидер чемпионата Маверик Виньялес выбыл из борьбы на первом круге.

В свою очередь, Росси стал лидером чемпионата с преимуществом в шесть очков над Виньялесом.

Результаты гонки:

1 Марк Маркес (Испания) Honda 43 минуты 58.770 секунды

2 Валентино Росси (Италия) Yamaha 44'01.839

3 Данные Педроса (Испания) Honda 44'03.882