Маркес выиграл Гран-при Америки MotoGP
11:33, 24 апреля 2017Мотор
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Лидером общего зачета после этой гонки стал Валентино Росси
Маркес выиграл Гран-при Америки / Motorsport.com
В Техасе (США) состоялся Гран-при Америки MotoGP, где лучшим стал мотогонщик из Испании Марк Маркес, опередивший итальянца Валентино Росси и своего соотечественника Дани Педросу, сообщает Motorsport.
Марк Маркес удержал техасскую корону, в то время как уже экс-лидер чемпионата Маверик Виньялес выбыл из борьбы на первом круге.
В свою очередь, Росси стал лидером чемпионата с преимуществом в шесть очков над Виньялесом.
Результаты гонки:
1 Марк Маркес (Испания) Honda 43 минуты 58.770 секунды
2 Валентино Росси (Италия) Yamaha 44'01.839
3 Данные Педроса (Испания) Honda 44'03.882
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