В Лондоне арестован владелец команды Формулы-1

Владелец команды Force India Виджей Малья арестован лондонской полицией во вторник. Об этом сообщает motorsport.

Индийский бизнесмен предстанет перед британским судом за обвинения в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Кроме того, Министерство внутренних дел Британии одобрило запрос об экстрадиции Мальи в Индию, чтобы не испортить отношения между странами. До суда бизнесмен останется под стражей.

Сообщается также, что из-за проблем с финансовыми органами бизнесмен уже давно был лишен права выезда за территорию Британских островов. Единственной гонкой Формулы-1, которую он посетил в прошлом сезоне, была Гран-при Великобритании.

В нынешнем сезоне после трех Гран-при команда Force India занимает 4-е место в Кубке Конструкторов.