Двухкратный победитель "Формулы-1" Фернандо Алонсо ведет переговоры с "Рено"
14:21, 18 апреля 2017Мотор
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Испанец может вернуться в команду, в составе которой добился наибольших успехов в карьере.
f1news
Испанский гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий с 2015 года за команду "Макларен", начал переговоры с "Рено" о переходе во французскую конюшню в сезоне-2018. Об этом сообщает Auto Bild.
Фернандо Алонсо уже выступал за «Рено» в середине прошлого десятилетия и выиграл два чемпионских титула в 2005-м и 2006 годах.
Переговоры о будущем Алонсо состоялись в субботу утром в Бахрейне: на них присутствовали босс «Рено» Сириль Абитебуль и менеджер гонщика Луис Гарсия Абад.
У "Рено" к пилоту огромный интерес, и первый раунд переговоров уже состоялся. Французская команда надеется вернуть своего ветерана и сделать его напарником Нико Хюлькенберга в 2018 году.
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