Двухкратный победитель "Формулы-1" Фернандо Алонсо ведет переговоры с "Рено"

Испанский гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий с 2015 года за команду "Макларен", начал переговоры с "Рено" о переходе во французскую конюшню в сезоне-2018. Об этом сообщает Auto Bild.

Фернандо Алонсо уже выступал за «Рено» в середине прошлого десятилетия и выиграл два чемпионских титула в 2005-м и 2006 годах.

Переговоры о будущем Алонсо состоялись в субботу утром в Бахрейне: на них присутствовали босс «Рено» Сириль Абитебуль и менеджер гонщика Луис Гарсия Абад.

У "Рено" к пилоту огромный интерес, и первый раунд переговоров уже состоялся. Французская команда надеется вернуть своего ветерана и сделать его напарником Нико Хюлькенберга в 2018 году.