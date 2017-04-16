Феттель занял первое место на Гран-при Бахрейна Формулы-1, Хэмилтон - второй

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель победил на Гран-при Бахрейна, опередив гонщиков "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На старте Боттас остался во главе пелотона, а Феттель опередил Хэмилтона в борьбе за второе место. Феттель первым среди фаворитов отправился в боксы, а вскоре после этого на трассе появилась машина безопасности – из-за аварии Лэнса Стролла и Карлоса Сайнса. Казалось, Феттель, заехавший в боксы в неудачный момент, вновь потеряет позиции. Но этого не случилось; после пит-стопов лидеров немец вновь обнаружил себя на первой строчке. За ним расположились Боттас, Риккардо и Хэмилтон.

Надеждам пилотов "Ред Булла" на хороший результат не суждено было сбыться, и претендентов на победу осталось фактически трое: Феттель, Боттас и Хэмилтон.

На 27-м круге Боттас получил от команды инструкцию пропустить напарника – так Хэмилтон стал вторым. Всё, чего смог добиться британец, – сократить отставание от Феттеля до нескольких секунд.

Немец одержал победу и возглавил общий зачёт чемпионата с 68 очками – у Хэмилтона на семь меньше.

Боттас финишировал третьим, а Райкконен стал четвертым. Кими оказался сильнее в сражении с Риккардо и Массой, ставшими пятым и шестым соответственно. Места с седьмого по десятое заняли Перес, Ромен Грожан, Нико Хюлькенберг и Эстебан Окон.