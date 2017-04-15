Боттас выиграл квалификацию Гран-прри Бахрейна Формулы-1

В Бахрейне завершилась квалификация очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Валери Боттас показал время 1 минута 28,769 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,023 секунды), третьим — пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель (+0,478).

"Огромное спасибо команде за великолепную машину. Вместе с Льюисом мы стартуем с первого ряда – мы отлично поработали в этот уик-энд, сосредоточившись на том, чтобы машина была быстрая вечером, в более прохладных условиях. Надеюсь, завтра все будет так же, - отметил пилот. - В Бахрейне не самая простая трасса, здесь несколько сложных торможений, где легко заблокировать колеса или пропустить. Чтобы проехать быстрый круг, машина должна быть хорошо сбалансирована, но в итоге мне удалось показать время, которого оказалось достаточно для поула".

Гонка Гран-при Бахрейна состоится 16 апреля.