Гонщики Формулы-1 не поддержали решение Алонсо пропустить Гран-при Монако ради Инди-500

Соперники Фернандо Алонсо по Формуле 1 не пропустили бы Гран При ради другой гонки, как это собирается делать испанец в своем стремлении выступить в Индианаполисе-500 этого года, сообщает Motorsport.

Гонщик McLaren выступит на Инди вместо гоночного уик-энда Гран При Монако, и тот факт, что он пропустит гонку, стал самой большой неожиданностью для других гонщиков Ф1.

Льюис Хэмилтон сказал, что он никогда не пропустит гонку Ф1 ради чего-нибудь другого, в то время как Нико Хюлкенберг, который выиграл 24 часа Ле-Мана в 2015 году вместе с Porsche, заявил, что его ситуация имела больше отличий, чем напоминает обстоятельства Алонсо.

«В моем случае все было совершенно иначе, я не покидал Ф1 так, как он это делает, - сказал Хюлькенберг. - Я никогда не сделал бы так, если бы мне пришлось пропустить гонку, особенно Монако. Я немного удивлен, как и все, этой ситуацией».

Читайте такжеГонщик Формулы-1 Алонсо запустил свой модный брендХюлькенберг также добавил, что имел больше времени на подготовку к Ле-Мана, чем Алонсо к Инди-500. «Я много не знаю об Инди, но он никогда не пилотировал эти автомобили на овалах, - добавил он. - Думаете, можно просто прийти и выиграть так легко? Я, по крайней мере, полгода практиковался и тренировал навыки. Это звучит как большой вызов, но Фернандо любит вызовы».

Роман Грожан тоже проявлял интерес к старту в NASCAR, где выступает Haas, и сказал, что он слишком благосклонно относится к Ф1, чтобы рассматривать возможность сделать выбор, как Алонсо.

«Я бы на 100 процентов не сделал это. Я очень тяжело работаю , чтобы улучшить результаты команды, - сказал Грожан. - Я действительно хотел бы выступить в NASCAR, но как часть проекта, особенно в Haas либо Honda в Формуле 1, нужно делать все для поддержки команды на топ-уровне и это важнее. Я удивлен, что он может пропустить гонку и сказать: "Я собираюсь выступить в другой серии". Это хорошо для автоспорта, когда гонщики Формулы 1 участвуют в гонке в Индианаполисе, но вы можете сделать это, когда вы финишируете в Ф1. Не знаю, как это выглядит со стороны, я просто говорю, что не сделал бы так, если бы был шанс».

Бывший партнер Алонсо по команде Ferrari Фелипе Масса добавил: «Если вы решили провести гонку, как Нико сделал это в Ле-Мане, и это не совпадает с уикендом Ф1, никто не удивится. Но заменить гонку Формулы 1 гонкой другой серии, безусловно, большая неожиданность. Возможно, есть и другие решения относительно этого, которых мы не знаем. Мы не знаем, или это инициатива Фернандо, или команды, или Honda. Но это будет приятно увидеть его там в гонках, и я, безусловно, буду смотреть».

Серхио Перес также выразил свое мнение: «Я бы не пропустил Монако, это мои любимые выходные в году. Я хотел бы выступить в других сериях, у меня есть интерес к IndyCar, а Инди-500 - одна из величайших гонок года. Одна из сильных сторон Фернандо – преодоление гоночных ситуаций, а в Инди все решаются на последних 10 кругах, так что он будет в порядке».

Как сообщал УНИАН, на данный момент Алонсо ни разу не сумел финишировать в гонках нынешнего сезона Ф-1 и не набрал ни одного очка. Испанец сошел с дистанции на 50-м круге Гран-при Австралии, и на 33-м круге Гран-при Китая.