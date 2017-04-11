Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы-1

Исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри провел встречу с президентом Турции Раджеп Тайипом Эрдоганом, которая завершилась "очень положительно", сообщает Motorsport.

Гран-при Турция может вернуть себе место в календаре Формулы 1 в 2018 году. В последний раз эта гонка прошла в 2011-м, после чего из-за проблем разного характера от нее отказались.

В последнее время возросло количество переговоров между сторонами, а сегодня Реджеп Тайип Эрдоган принял у себя в офисе Чейза Кэри, нового руководителя Формулы 1.

По информации турецкой редакции Motorsport.com встреча завершилась очень позитивно. "Мы продолжаем следить за ситуацией и предоставим всю доступную информацию, как только о нем узнаем", - говорится в сообщении.

Гран-при Турции проводился с 2005 по 2011 года на автодроме Истанбул-Парк. Трижды подряд эту гонку выиграл бразилец Фелипе Масса. По одной победе одержали Кими Райкконен, Дженсон Баттон, Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.