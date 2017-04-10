Мотогонщик Виньялес выиграл Гран-при Аргентины, Yamaha сделала дубль

Во второй гонке сезона мотогонок Гран-при Аргентины Yamaha сделала дубль, Валентино Росси финишировал вторым впереди Кэла Кратчлоу, а заводские Ducati и Honda выбыли из борьбы, сообщает Motorsport.

Со старта лидерство захватил обладатель поул-позиции Марк Маркес и уже после первого круга оторвался от остального пелотона на секунду, а после второго отрыв был уже больше двух секунд. Гонка закончилась для действующего чемпиона мира на третьем круге, когда он во втором повороте потерял перед и вылетел на гравий.

Лидерами осталась тройка - Кэл Кратчлоу, Маверик Виньялес и Валентино Росси, которые восстановили несколько позиций на старте.

В итоге, Виньялес финишировал первым, преодолев дистанцию за 41 минуту 45.060 секунде. Росси отстал от победителя на 2.915 секунды, Кратчлоу - на 3.754 секунды.