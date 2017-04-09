Хэмилтон обогнал Феттеля и выиграл гонку Формулы-1 в Китае

10:56, 09 апреля 2017
Мотор
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Британец смог ответить сопернику за поражение в первой гонке сезона в австралийском Мельбурне.

Хэмилтон выиграл у Феттеля в Шанхае / Reuters

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл второй этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1 Гран-при Китая,, который завершился в Шанхае, сообщает официальный сайт соревнований

Хэмилтон накануне выиграл квалификацию, а сегодня существенно опередил основного соперника Себастьяна Феттеля из Ferrari - на 6,250 секунд.

Таким образом, Хэмилтон 11-й сезон подряд выиграл хотя бы одну онку в ходе чемпионата.   

Пилот Mercedes сравнялся с соперником по очкам - у обоих по одной победе и 2-му месту в двух гонках.

На 3-4 местах финишировали пилоты Red Bull Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо (более 45 секунд отставания от лидера). 5-е место на счету пилота Ferrari Кими Райкконена, 6-е - у гонщика Mercedes Валттери Боттаса.

Остальные пилоты отстали от победителя более чем на минуту. 

formula1.com

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Теги: #Формула-1#Гран-при