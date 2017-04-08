Гран-при "Формулы-1" в воскресенье может не состояться из-за тумана

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон победил в квалификации второго этапа "Формулы-1" - Гран-при Китая, который проходит в пригороде Шанхая. Об этом сообщает официальный сайт "Ф-1".

В субботу в третьем сегменте квалификации трехкратный чемпион мира проехал лучший круг за 1 минуту 31,678 секунды и завоевал 63-й поул-позишн в карьере в "Ф-1". Вторым стал Себастьян Феттель (+0,186) из "Феррари". Тройку замкнул партнер Хэмилтона по команде Вальттери Боттас (+0,187).

Далее в первой десятке гонщики разместились в следующем порядке: 4. Кими Райкконен ("Феррари"), 5. Дэниел Риккьярдо ("Ред Булл"), 6. Фелипе Масса ("Уильямс"), 7. Нико Хюлькенберг ("Рено"), 8. Серхио Перес ("Форс Индия"), 9. Даниил Квят ("Торо Россо"), 10. Лэнс Стролл ("Уильямс").

В первом сегменте квалификации итальянский гонщик "Заубера" Антонио Джовинацци не справился с управлением: в одном из поворотов его занесло, и машина врезалась в отбойник. Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен во время квалификации столкнулся с проблемами с двигателем, в результате стал только 19-м.

В пятницу в пригороде Шанхая должны были состояться две сессии свободных заездов, однако организаторы частично смогли провести только первую. Вторая практика была отменена в связи с туманом, из-за которого медицинский вертолет оказался не в состоянии выполнить посадку. Согласно правилам соревнований, в целях безопасности медицинский вертолет должен быть в наличии на каждом старте.

Ожидается, что в воскресенье, когда должна состояться гонка, будет такая же погода, как в пятницу. В связи с этим в СМИ сообщалось, что гонка может быть перенесена на субботу. Однако гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг в пятницу на встрече с представителями команд исключил вероятность изменения расписания Гран-при Китая в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Старт гонки должен быть дан в 9:00 по киевскому времени в воскресенье.