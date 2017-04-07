В следующем сезоне в Формуле-1 проведут дополнительный 21-й этап

Следующий сезон в Формуле-1 может состоять из 21 этапа, что станет повторением рекорда самых известных гонок планеты.

Сегодня руководство Ф-1 официально объявило о прекращении сотрудничества с Малайзией - этап Гран При в этой стране, который пройдет в октябре, станет здесь последним. Однако менеджеры главной гоночной серии уже знают, кто заполнит окно в календаре, сообщается на официальном сайте Ф1.

В 2018 году Формула-1 вернется во Францию, а, кроме того, планируется возвращение этапа в Германии (вероятно, на автодроме в Хоккенхайме). Скорее всего, сезон вновь растянется на 21 серию. Это повторение рекордного показателя.

«Учитывая гонки в Германии и Франции, мы ожидаем увидеть 21 захватывающий этап уже в 2018 году» — отметил один из руководителей Ф-1 Шон Брэтчс.

В нынешнем сезоне чемпионат Формулы-1 состоит из 20-ти Гран При.