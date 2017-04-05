Финский гонщик Райкконен назвал условия, при которых продолжит выступления в Формуле-1

Финский гонщик, выступающий в Формуле-1 за команду Ferrari, Кими Райкконен рассказал, что останется в Ф-1, если продолжит получать удовольствие от пилотирования и в его услугах будут заинтересованы, сообщает ua.motorsport.com.

Срок действия контракта Кими Райкконена с Ferrari истекает в конце этого сезона. Ожидается, что вопрос о будущем финна в команде будет решен летом.

Таким образом, у гонщика и команды еще есть время, чтобы взвесить все как следует и принять решение. Сам Кими утверждает, что останется в Формуле-1 только в том случае, если будут выполнены следующие два условия.

«Пока я получаю удовольствие от пилотирования и пока в моих услугах нуждаются, я буду выступать в Ф-1», - цитирует Райкконена Speedweek.

Райкконен дал понять, что всегда верил в Ferrari, несмотря на отсутствие побед в 2016 году.

«Мы и раньше хорошо выполняли свою работу, просто это было не так очевидно. Мы хорошо работали в 2016 году.

Это естественно, что критика возникает тогда, когда команда на протяжении долгого времени не может победить. Но я всегда знал, что мы работаем как надо и успех - это лишь вопрос времени.

Сейчас мы начинаем пожинать плоды нашего труда».

На первом этапе Формулы-1 этого сезона - Гран При Австралии - Райкконен показал четвертый результат. Его напарник Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии и лидирует в личном зачете, а сама Ferrari занимает первую позицию в зачете Кубка конструкторов.