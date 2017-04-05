Команды Формулы-1 готовы обсудить вопрос обгонов во время гонки

Новый технический регламент Ф1, с одной стороны, обеспечил появление более быстрых и более сложных в управлении машин, а с другой - до предела осложнил задачу обгона. Этот вопрос стал еще более актуальным после Гран При Австралии, где было очень мало настоящих обгонов в исполнении пилотов во время гонки, сообщает Motorsport.

Босс Mercedes Motorsport Тото Вольфф уверен, что новые правила в сочетании со свежими идеями от Liberty Media пойдут на пользу спорту. Однако он признал, что недостаточное количество обгонов, возможно, требует дополнительных обсуждений.

«Считаю, что Ф1 в интересном положении, - сказал Вольфф в интервью Motorsport.com. - Ничто не осталось так, как было раньше. Сейчас в чемпионате принята интересная концепция, что касается машин. Единственный спорный вопрос - обгоны. В ближайшие недели мы увидим, как будет развиваться ситуация. Думаю, мы все будем готовы к дискуссии, если потребуется наше вмешательство. Но в целом я думаю, что все очень интересно».

В свою очередь, управляющий директор Renault F1 Сириль Абитбуль сказал, что его особенно беспокоит недостаточное количество обгонов. По его мнению, командам стоит объединить усилия, чтобы создать более удачную концепцию машины Формулы 1: «Я, как и раньше, считаю, что обгоны остаются неотъемлемой частью нашего вида спорта. На быстрых машинах должна сохраниться возможность обгонять. В противном случае никто не поймет, зачем все это нужно. Откровенно говоря, судьба гонки решается в боксах. Шины очень жесткие. Много кто будет использовать стратегию одного пит-стопа. Не хочу впадать в депрессию, но это же новая Ф1, которая перед всеми ставит непростые задачи. Нам следует посмотреть, как можно улучшить ситуацию. Возможно, мы как команда и как представители этого вида спорта не сделали того, что должны были сделать. Возможно, нам необходимо понять, как можно оптимизировать текущую концепцию машины».

Зато босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер предлагает забыть об этом вопросе хотя бы на две гонки и сосредоточиться на позитиве: «Думаю, нам стоит вернуться к этому вопросу через две или три гонки. В Австралии всегда было не очень много обгонов. Давайте дождемся гонок в Китае и Бахрейне. На этих трассах обгонять намного легче. А уже потом будем делать выводы. Считаю, позитив в том, что теперь пилоты в состоянии атаковать на протяжении всей гонки. Они не так уж и часто думают об экономии топлива и резины. Это очень хорошо».

Как сообщал УНИАН, первый Гран-при Формулы-1 сезона-2017 в Австралии выиграл Себастьян Феттель из Ferrari, который неожиданно обогнал главного фаворита сезона Льюиса Хэмилтона из Mercedes.