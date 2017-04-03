Президент FIA Жан Тодт хочет упростить правила Формулы 1

Президент Международной федерации авттоспорта (FIA) Жан Тодт выразил надежду, что с появлением нового владельца Формулы-1 упростится изменение правил автогонок, сообщает Motorsport.

«К сожалению, реальность такова, что придется долго ждать, чтобы это произошло, – рассказал Жан Тодт изданию RACER. – Участие в управлении Формулой 1, в определенной степени, является залогом безопасности команд, но этот процесс длится 12 лет. Он не может быть настолько сложным, чтобы что-то изменить. Я понимаю, что в многих длительных проектах необходимо время, чтобы спланировать изменения заблаговременно. Но для некоторых очень простых решений это трудновыполнимый процесс. Мы должны изменить эту ситуацию. Мне это несколько мешает управлять должным образом. Я хотел бы иметь больше возможностей для изменения того, что стоило бы изменить. К сожалению, при текущей ситуации это невозможно».

Читайте такжеПрезидент Международной федерации автоспорта предрек закрытие Формулы-1 Хотя в пятницу на встрече конструкторов и FIA было решено перейти на более простые и дешевые двигатели, начиная с 2021 года, Тодт подчеркнул, что необходимо иметь четкое представление относительно будущего Формулы 1.

«Я не хочу принимать эмоциональное решение относительно следующего года, но мы должны оценить реальное положение вещей и понять, какой будет Формула 1 в следующие пять-десять лет, – добавил Тодт. – И тогда возможно будет принять правила, которые вступят в силу через пять лет, чтобы команды могли как следует подготовиться, а не перегибать палку. Если, например, мы подготовим решение, которые начнут работать через пять лет, то у команд будет время для адаптации».

В отношении двигателей президент повторил то, что сказал перед совещанием относительно них: «В Формуле 1 будет привычней двигатель. Это отнюдь не означает, что мы намерены вернуться к двигателя десятилетней давности. Этого никогда не будет».

Как сообщал УНИАН, первый этап Формулы-1 сезона-2017 выиграл Себастьян Феттель из Ferrari, который неожиданно победил главного фаворита сезона Льюиса Хемилтона (Mercedes).