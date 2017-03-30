Алонсо стал лидером по популярности в новом опросе болельщиков Формулы-1

По итогам анализа ответов за первые три дня Фернандо Алонсо стал самым популярным пилотом Формулы 1, сообщает Motorsport.com.

Кими Райкконен, который в 2015 году стал победителем Глобального опроса издания, пока не входит даже в первую тройку.

В течение первых 72 часов Глобального опроса анкеты заполнили более 50 тысяч поклонников Ф1 со всего мира. Фернандо Алонсо, который два года назад был только четвертым в рейтинге популярности, на этот раз стал лидером симпатий. Популярность Алонсо выросла почти на треть – испанцу во многом помогла героическая борьба на протяжении последних лет за рулем неконкурентоспособной McLaren-Honda и воля к победе, не дающая опустить руки.

Заметно прибавил и Льюис Хэмилтон – он не только поднялся с шестой строчки на вторую, но и получил самую весомую прибавку, более 6% голосов.

Кими Райкконен, который очень популярен во всем мире, хоть и не выигрывал после перехода в Ferrari, потерял всего 0,6% – но этого оказалось достаточно, чтобы с первой строчки рейтинга опуститься на четвертую.

Пилоты Red Bull Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен и здесь не смогли подняться выше «третьего ряда», заняв пятое и шестое места.

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Отчасти это связано с резким падением популярности McLaren – команда растеряла четверть внимания болельщиков, сохранив при этом вторую строчку.

Mercedes, два года назад занимавшая в рейтинге только пятого место, совершила резкий рывок вверх и сравнялась с Red Bull на третьей строчке. По итогам первых 72 часов разница между двумя командами составила всего 20 голосов.

Также обращает на себя внимание шестая позиция недавних дебютантов из Haas.

Как сообщал УНИАН, победителем первого этапа сезона-2017 Гран-при Австралии стал Себастьян Феттель из Ferrari.