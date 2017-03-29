Команда "Формулы-1" Red Bull останется без больших обновлений мотора до Гран При Канады

Консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что ближайшая серьезная доработка силовой установки Renault ждет команду только через пять гонок – но она позволит коллективу догнать Mercedes и Ferrari, сообщает Motorsport.

В свете перемен в техническом регламенте в 2017 году команда Red Bull многими экспертами рассматривалась как главный конкурент Mercedes. Однако RBR не впечатлила на тестах, а затем не смогла вмешаться в борьбу лидеров на первом этапе сезона в Австралии.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен закончил квалификацию на пятом месте, уступив времени поула 1,297 секунды, а затем финишировал на той же в позиции в гонке, проиграв около полуминуты победителю Себастьяну Феттелю.

Читайте такжеПрезидент Международной федерации автоспорта предрек закрытие Формулы-1 Советник Red Bull Хельмут Марко сказал, что в команде ожидают небольшое обновление двигателя Renault к Гран При Испании в мае – а затем серьезное обновление в Монреале месяц спустя. При этом он отметил, что шасси RB13 также нуждается в развитии.

«У нас много работы, – рассказал Марко в интервью Motorsport.com. – Скорость в гонке настраивает на позитивный лад, однако и нам, и Renault следует еще много чего сделать. К Монреалю они готовят большое обновление. Кое-что прибудет уже к Барселоне, но самый большой шаг будет сделан в Монреале».

На вопрос, будет ли обновлений мотора достаточно для борьбы с лидерами, Марко ответил: «Мы надеемся на это, если нам также удастся резко улучшить свое шасси. Наши инженеры считают так, и данные с симуляторов это подтверждают».

Кроме того, Марко признался, что ожидал куда большей разницы во времени на круге между машинами этого сезона и прошлогодними автомобилями: «Думаю, это была позитивная гонка, но я был настолько сконцентрирован на выступлении Ферстаппена, что упустил много других вещей. Но мы всего лишь на две секунды быстрее [по сравнению с прошлым годом], и это немного разочаровывает».

Как сообщал УНИАН, в первой гонке чемпионата мира Формулы-1 сезона 2017 года победу одержал Себастьян Феттель из Ferrari, который сенсационно обогнал главного фаворита сезона Льюиса Хэмилтона из Mercedes.