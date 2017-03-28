Президент Международной федерации автоспорта предрек закрытие Формулы-1

Президент FIA Жан Тодт считает, что если Формула 1 не будет следовать курсу на экологичность и гибридные технологии, то однажды такие виды гонок могут запретить, сообщает f1news.

«Очевидно, что автоспорт несёт определённую ответственность перед обществом, а Формула 1, как его вершина – особую, - отмечает Тодт. - Определённую озабоченность в обществе вызывает потребление табака и алкоголя, есть организации, которые хотели бы запретить людям пить и курить. И если Формула 1 будет и дальше расточительно использовать естественные ресурсы, то лет через двадцать захотят запретить и её».

«Нужно следовать общим тенденциям, работать на передовых рубежах, тогда общество нас поддержит. Я думаю, что тот подход, который сейчас используется в Формуле 1, уважается во всём мире», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем сезоне уже состоялся первый Гран-при. Гонку в Австралии выиграл Себастьян Феттель из Ferari, неожиданно опередивший главного фаворита сезона Льюиса Хэмилтона из Mercedes.