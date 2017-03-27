Mercedes обещает немедленно ответить на поражение Ferrari на первом этапе "Формулы 1"
Хэмилтон уже заметил, что Mercedes нужно особенно сосредоточиться на улучшении износа шин
Команда Mercedes обещает немедленный ответ на поражение на Гран При Австралии и уже проводит детальный анализ обстоятельств, из-за которых ее соперники из Ferrari победили, сообщает Motorsport.
Льюис Хэмилтон проиграл Себастьяну Феттелю в Мельбурне, после того, как большая деградация шин в начале гонки побудила его заехать на пит-стоп первым, предоставив Ferrari шанс обойти его за счет отложенной замены шин.
Хэмилтон уже заметил, что Mercedes нужно особенно сосредоточиться на улучшении износа шин, в то время как руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф заявил, что команда получила важный опыт и станет сильнее в следующий раз.
Читайте такжеВ команде Формулы 1 Sauber появилась новая гонщица«Все зависит от восприятия,- сказал Вольфф о проигранном бое с Ferrari на австралийском Гран При. - Я думаю, иногда вы проигрываете, а иногда выигрываете. Нам очень повезло в течение последних трех лет, что мы выиграли большое количество гонок. А теперь мы должны принять то, что Ferrari переиграли нас. Мы вернемся более сильными. У нас не было хороших тестов и не было хорошего воскресенья ([в Австралии), но мы не оставим камня на камне, чтобы выиграть еще».
После трех лет доминирования, Вольф подчеркнул, что в проигрыше Ferrari в прямом противостоянии не имеет ничего плохо и в последние годы команда всегда чувствовала давление со стороны своих конкурентов.
«Даже если мы выиграли все эти гонки, и это было похоже, что это было легко, очевидно, что так не было, - пояснил он. - Мы всегда скептически относились к то, этого было достаточно, и мы всегда пытались увидеть негатив во всем, что делали и рассматривали наихудшие возможные сценарии. Мы всегда считали, что Red Bull или Ferrari были реальными конкурентами, и они были. И поэтому восприятие или перспектива абсолютно те же самые. Я бы предпочел выиграть, чем проиграть, но это часть Формулы 1. У нас был исключительный период за последние три года. Вы не можете ожидать, что это продлится вечно... Было ясно, что этот момент наступит, и мы должны проиграть с достоинством и признать, что кто-то другой сделал лучшую работу. Вот что произошло. Они (Ferrari) проделали хорошую работу и Себастьян является заслуженным победителем гонки».
Первый этап Формулы-1 сезона-2017 Гран-при Австралии завершился в воскресенье победой Себастьяна Феттеля.