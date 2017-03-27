Mercedes обещает немедленно ответить на поражение Ferrari на первом этапе "Формулы 1"

Команда Mercedes обещает немедленный ответ на поражение на Гран При Австралии и уже проводит детальный анализ обстоятельств, из-за которых ее соперники из Ferrari победили, сообщает Motorsport.

Льюис Хэмилтон проиграл Себастьяну Феттелю в Мельбурне, после того, как большая деградация шин в начале гонки побудила его заехать на пит-стоп первым, предоставив Ferrari шанс обойти его за счет отложенной замены шин.

Хэмилтон уже заметил, что Mercedes нужно особенно сосредоточиться на улучшении износа шин, в то время как руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф заявил, что команда получила важный опыт и станет сильнее в следующий раз.

Читайте такжеВ команде Формулы 1 Sauber появилась новая гонщица«Все зависит от восприятия,- сказал Вольфф о проигранном бое с Ferrari на австралийском Гран При. - Я думаю, иногда вы проигрываете, а иногда выигрываете. Нам очень повезло в течение последних трех лет, что мы выиграли большое количество гонок. А теперь мы должны принять то, что Ferrari переиграли нас. Мы вернемся более сильными. У нас не было хороших тестов и не было хорошего воскресенья ([в Австралии), но мы не оставим камня на камне, чтобы выиграть еще».

После трех лет доминирования, Вольф подчеркнул, что в проигрыше Ferrari в прямом противостоянии не имеет ничего плохо и в последние годы команда всегда чувствовала давление со стороны своих конкурентов.

«Даже если мы выиграли все эти гонки, и это было похоже, что это было легко, очевидно, что так не было, - пояснил он. - Мы всегда скептически относились к то, этого было достаточно, и мы всегда пытались увидеть негатив во всем, что делали и рассматривали наихудшие возможные сценарии. Мы всегда считали, что Red Bull или Ferrari были реальными конкурентами, и они были. И поэтому восприятие или перспектива абсолютно те же самые. Я бы предпочел выиграть, чем проиграть, но это часть Формулы 1. У нас был исключительный период за последние три года. Вы не можете ожидать, что это продлится вечно... Было ясно, что этот момент наступит, и мы должны проиграть с достоинством и признать, что кто-то другой сделал лучшую работу. Вот что произошло. Они (Ferrari) проделали хорошую работу и Себастьян является заслуженным победителем гонки».

Первый этап Формулы-1 сезона-2017 Гран-при Австралии завершился в воскресенье победой Себастьяна Феттеля.