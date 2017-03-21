Производители должны играть ведущую роль в Формуле-1 — Renault

В Renault считают, что производители, которые участвуют в Формуле 1, должны “играть ведущую роль” в чемпионате из-за огромных денежных сумм, которые они тратят, сообщает Motorsport.

Президент Renault Sport Racing Жером Столл считает, что “новая эра” для Ф1 находится в руках ее владельцев Liberty Media. Он сказал, что французская компания стремится играть ведущую роль в формировании будущего.

"У нас были некие переговоры [Liberty], — сказал Столл Motorsport.com. — Мы объяснили, что должны работать вместе, чтобы улучшить шоу, потому что его привлекательность несколько снизилась. Мы должны открыть новую эру с Liberty, и они действительно готовы сделать что-то новое. Я не знаю, что это будет, но мы хотим, чтобы нас рассматривали основными игроками шоу. Без автопроизводителей — таких, как Mercedes, Ferrari, Honda и мы, ведь мы единственные, кто разрабатывает двигатели и инвестирует средства — шоу не будет. Поэтому мы должны наладить диалог друг с другом и посмотреть, как мы можем достичь нашей цели".

Читайте такжеКоманды Формулы-1 обеспокоены из-за чрезмерной расход топлива в новом сезонеВ то время как команды Формулы 1 сейчас связаны контрактами до конца 2020 года, в ближайшее время Столл ожидает начало переговоров относительно новых соглашений.

“Liberty, как ожидается, будет обсуждать видение будущего, потому что до 2020 года все откажутся что-то изменить [в соответствии с текущими соглашениями]", — сказал он.

"Есть много вещей, которые можно изменить перераспределением прав, а также тот факт, что маленькие команды не могут выжить. Есть много вещей, которые будут обсуждаться, и это то, что может произойти в ближайшие недели. Мы должны работать вместе, чтобы увеличить аудиторию - и это есть процесс, подобный пословица про яйцо и курицу. Если увеличить шоу, нужно будет увеличить и аудиторию, но можно увеличить аудиторию только в случае заинтересованности с разных сторон. Платные телетрансляции и другие подобные вещи, что имели место в прошлом, возможно, будут изменены в ближайшие годы”.

Как сообщал УНИАН, сезон Формулы-1 2017 года начнется Гран-при Австралии, которое состоится 23-26 марта.