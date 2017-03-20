Спортивный директор Формулы-1: 21 Гран-при за сезон - это предел

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался относительно возможного расширения количества этапов в «королевских гонках», сообщает Corriere della Sera.

«Я считаю, что 21 Гран-при за год - это предел. Приоритет должен быть сделан на качество испытаний, а не на их количество. Северная Америка имеет важное значение, так же как Азия и Европа. Но мы не должны перегружать график. Думаю, максимум мы будем иметь 20-21 гонку в год», – отмечает Браун.

Стоит отметить, что в сезоне-2018 в Формулу-1 вернется этап во Франции, Всего, в нынешнем сезоне состоится 20 этапов соревнований.

Как сообщал УНИАН, сезон "Формулы-1" стартует Гран-при Австралии, который пройдет 23-26 марта.