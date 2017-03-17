Стартовый Гран При MotoGP сезона-2017 начнется на день раньше обычного

Первый Гран При MotoGP сезона-2017 в Катаре начнется в среду первой официальной пресс-конференцией сезона, на день раньше, чем обычно, сообщает Motorsport.

По традиции события в Катаре отличаются от всех других уикендов чемпионата тем, что проходят в ночное время под прожекторами трассы Лосейл.

Таким образом, первое официальное мероприятие самого ожидаемого события сезона пресс-конференция перед началом уикенда будет проходить в следующую среду, а не в четверг, как обычно для остальных обычных 17 Гран При.

Она начнется в следующую среду в 17 часов по местному времени (16:00 по киевскому). Объявлено, что на ней будут присутствовать такие гонщики: Марк Маркес (Honda), Валентино Росси (Yamaha), Хорхе Лоренсо (Ducati), Маверик Виньялес (Yamaha), Андреа Янноне (Suzuki ) и Кэл Кратчлоу (Honda).

Первая свободная практика уикенда начнется также на день раньше, чем обычно, в четверг в 18:55 по Киеву.