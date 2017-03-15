Команда Формулы-1 Mercedes убрала с болида надпись в поддержку Шумахера

Чемпион Формулы-1 2016 года Mercedes убрал надпись c болидов #KeepFightingMichael в поддержку Михаэля Шумахера, который в последние годы прикован к постели после страшной травмы, сообщает SportArena со ссылкой на немецкие СМИ.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французском Мерибеле.

Читайте такжеТри года после трагедии: на лечение Шумахера ушло 16 миллионов евроВ 2014-м году на болиде Нико Росберга появилась надпись #KeepFightingMichael («Продолжай бороться, Михаэль»), которая оставалась до завершения минувшего сезона. Однако болельщики заметили, что новый болид был представлен без слов поддержки для пилота.

Представитель команды в комментарии Bild пояснил, что надпись действительно была удалена специально, однако это связано лишь с необходимостью, так как в конце прошлого года была создана инициатива под названием «Keep Fighting», в рамках которой будут получать поощрение люди, которых вдохновил боевой дух Шумахера.

После травмы 7-кратный чемпион мира впал в кому. С тех пор в сети не появилось ни одной фотографии Шумахера, несмотря на многочисленные попытки папарацци сделать фото легендарного гонщика. Кроме того, близкие спортсмена хранят молчание и не делятся подробностями относительно его состояния.