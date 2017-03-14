Машина Формулы-1 Force India в новом сезоне стала розовой

В сезоне Формулы 1 2017 года машина Force India будет выкрашена в розовый цвет, сообщает Motorsport.

Переход к розово-пурпурно-серебристой ливрее состоялся после подписания спонсорского соглашения с компанией BWT, которая занимается гидротехнологиями.

При этом изменится не только ливреях машины, но и раскраска шлемов гонщиков команды Серхио Переса и Эстебана Окона.

Владелец Force India Виджей Малья сказал: «Появление BWT в Формуле 1 - большое событие, которое знаменует одно из крупнейших партнерских соглашений в нашей истории.

Читайте такжеFerrari первой среди всех команд приобрела акции Формулы-1Это свидетельство того, насколько далеко мы как команда продвинулись в смысле результатов. Эта сделка завершает серию наших солидных коммерческих результатов в течение межсезонья.

В 2017 году наши машины будут иметь яркую ливрею с элегантным матовым покрытием. Изменение цвета наших машин говорит о силе нашего нового партнерства и является реальным заявлением о намерениях от BWT, в то время как эта компания начинает сотрудничать с миром Ф1».

Как сообщал УНИАН, сезон-2017 в Формуле-1 начнется на Гран-при Австралии, которое состоится с 23 по 26 марта.