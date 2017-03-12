В Одессе скончался двукратный чемпион Украины по ралли Юрий Кочмар

Как сообщили УНИАН в управлении семьи, молодежи и спорта Одесской ОГА, спортсмен скончался 10 марта.

«К великому сожалению, он так и не сумел оправиться от тяжелейших травм, полученных в результате ужасной аварии в конце лета 2015 года на ралли «Курземе» в Латвии», - говорится в сообщении.

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Тогда, 30 августа, Кочмар ехал со штурманом Сергеем Ковалем. На скорости 160 км/час их автомобиль врезался в дерево. После аварии оба пилота в тяжелом состоянии были госпитализированы. Позже штурман выздоровел, а лечение Кочмара продолжилось.

«Кочмаря отправили в испанскую клинику, специализирующейся на людях, находящихся в коме. Недавно к Юрию вернулось сознание, частично память, он начал немного говорить и даже старался ходить, но его жизнь оборвалась…», - добавили в ОГА.

За свою спортивную карьеру Кочмар успел стать призером национальных и международных гонок самого разного уровня, как в Украине, так и на аренах дальнего зарубежья.