Украинский экипаж Валерия Горбаня занял 16-е место на первом спецучастке Ралли Месика

В Мехико состоялся первый (зрительский) спецучасток Ралли Мексика-2017, где экипаж украинской команды Eurolamp WRT занял 16-е место, сообщает Rally Live.

Экипаж Валерия Горбаня преодолел дистанцию за 4 минуты 04.5 секунды и отстает от лидирующего экипажа финского гонщика Юхо Хяннинен на 27.3 секунды.

Кроме того, гоночный парад лучших раллийных экипажей мира на главной площади Мексики у подножья величественного Кафедрального собора и Национального дворца в лучах ночной иллюминации и вспышек смартфонов и под аккомпанемент многотысячной толпы зрителей оказался очень зрелищным, сообщает официальный сайт Eurolamp WRT.

Последующие дни также обещают быть не менее зрелищными. Организаторы гонки постарались. По словам Валерия Горбаня, лидера команды Eurolamp WRT, трасса нынешнего мексиканского этапа практически полностью изменена в сравнении с прошлогодним рисунком, и стала еще более сложной.

«Если сравнивать с прошлым годом, то, за исключением, пожалуй, одного короткого отрезка и некоторых связок, мы имеем абсолютно новую трассу, абсолютно новые конфигурации скоростных участков. То же можно сказать и про состояние гоночного покрытия. Организаторы явно постарались, чтобы плохой дороги стало еще больше. Они добавили много сложных, узких кусков, где будет разрываться дорога и появляться множество камней. По первым ощущениям — в прошлом году дистанция была полегче», — отметил пилот команды.

Как сообщал УНИАН, Ралли Мексика проходит 9-12 марта.