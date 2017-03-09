Украинский экипаж примет участие в третьем этапе Чемпионата мира по ралли в Мексике

C 9 по 12 марта пройдет третий этап Чемпионата мира по ралли, перед которым украинская команда Eurolamp World Rally Team традиционно посетила Португалию, чтобы провести тренировку, сообщается на официальном сайте команды.

На протяжении двух дней в первый уик-энд марта инженеры и механики команды экспериментировали с гравийными настройками техники. А Валерий Горбань и Сергей Ларенc работали на тренировочной трассе, адаптируясь после мороза и снега Швеции к теплу и камням Португалии.

После тренировки, подводя итоги и составляя планы на предстоящую гонку, в команде не могли не вспомнить, что в прошлом году в Мексике после финиша ее экипажа на десятой позиции Eurolamp WRT стала первой украинской командой, чьи пилоты заработали очки в зачет WRC, выступая на технике, подготовленной и обслуживаемой во время гонки украинскими инженерами и механиками. При этом пилот и штурман, продолжая цепочку приятных воспоминаний, рассказали о своих гонках, в которых были добыты первые очки в зачет Чемпионата мира по ралли.

«Фактически, первый результативный финиш на этапах мирового первенства состоялся в Польше, в 2009 году. Но та гонка не шла в зачет Чемпионата мира в категории Production, в которой мы выступили, поэтому формально мои первые мировые очки были заработаны в Швеции, в 2011. И когда я вспоминаю ту гонку, то первое, что всплывает в памяти — это мои квадратные глаза от всего происходящего, — рассказал Валерий Горбань, пилот Eurolamp WRT. - На улице 30 градусов мороза. Безумные дистанции переездов и скоростных участков. Ощущения, что есть только холод и еще раз холод, и ничего больше. Мы спали по 4-5 часов в сутки… Впервые в жизни после финиша — после долгожданного финиша! — от спортивных сидений болели ягодицы. В общем-это было настоящее испытание всей команды и экипажа на прочность. И пройти это испытание было очень приятно!»

Примечательно, что для Сергея Ларенса первой гонкой на Чемпионате мира по ралли, в которой он заработал зачетные баллы, стала Португалия 2011 года. Та самая гонка, когда он впервые выступил вместе с Валерием Горбанем. «Тогда мне пришлось экстренно собраться на гонку, чтобы заменить Женю Леонова, который получил серьезную травму спины, — вспоминает Сергей Ларенс. - Все мысли были только о том, чтобы обеспечить Валерию Горбаню максимально возможный в сложившейся ситуации ездовой комфорт. Дело осложнялось тем, что у Валеры очень непростая стенограмма. И мне тогда очень трудно пришлось. Помню, как мозг буквально кипел не на шутку… Но в результате все получилось нормально, мы заняли пятое место и все три машины команды тогда доехали до финиша. Очень хорошо помню, что у всех было приподнятое настроение и день закончился отличным общекомандным ужином в рыбном ресторанчике города Фару, где мы отведали шикарную рыбную катаплану...»

Старт Ралли Мексики состоится в четверг, 9 марта. На протяжении трех дней команды преодолеют 370 километров трассы.