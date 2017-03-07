Ferrari первой среди всех команд приобрела акции Формулы-1

Ferrari стала первой командой Формулы-1, которая решила приобрести акции «Королевских гонок», сообщает Xsport со ссылкой на F1i.

В конце февраля итальянская команда купила пакет акций компании Liberty Media, контролирующей коммерческие права на Формулу-1, на сумму 11,4 миллиона долларов.

Напомним, ранее компания Liberty Media предложила всем командам стать акционерами Формулы-1, однако никто не выразил желание это сделать. Позже Ferrari выразила желание вложить деньги в покупку акций, а теперь появилась информация о наличии официальных документов, подтверждающих факт приобретения.

Читайте такжеРезервный пилот Ferrari подтвердил уход из команды "Формулы-1"Таким образом, Ferrari усилила свои позиции перед переговорами о новом договоре Согласия с Liberty Media, которая обещала урезать «исторические» бонусы всем командам.

Напомним, ранее американская компания Liberty Media купила акции Формулы-1, однако Еврокомиссия заявила, что это было сделано с нарушением прав, и пригрозила наложить штраф на сумму 168 миллионов долларов.