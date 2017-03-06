Верляйн сможет принять участие во вторых тестах Формулы-1 в Барселоне

Паскаль Верляйн сядет за руль Sauber C36 во время второй предсезонной тестовой сессии в Барселоне, сообщает Motorsport.

После аварии на Гонке чемпионов в конце января немецкий пилот восстанавливал форму и проходил медицинские проверки, поскольку врачи не разрешили ему принять участие в первых тестах, прошедших на прошлой неделе.

В воскресенье пилот сделал пост в соцсети Twitter с фотографией из тренажерного зала, написав, что он "тяжело работает перед быстрым возвращением".

Источники Motorsport.com сообщили, что Верляйн вернется за руль на этой неделе.

Резервный пилот Ferrari Антонио Джовинацци заменял его на первых тестах в Барселоне и составил неплохое впечатление от своего выступления. На этой неделе итальянец останется рядом, чтобы заменить Верляйна, если у того возникнут какие-то сложности, связанные с перегрузкой в поворотах от увеличения прижимной силы из-за нового регламента.