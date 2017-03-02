Williams не принимает участия в сегодняшних тестах Формулы-1 в Барселоне из-за аварии канадского пилота

Команда Формулы-1 Williams сообщила о досрочном завершении тестовой программы, сообщает f1news.

Причиной этого решения стала авария дебютанта Ф-1 канадского пилота Лэнса Стролла, который разбил машину накануне

«Ночью, во время тщательной проверки, были обнаружены некоторые повреждения шасси FW40, поэтому по соображениям безопасности сегодня команда не будет работать с машиной на трассе. Второе шасси будет подготовлено во второй половине дня, как и планировалось изначально, с ним команда продолжит тесты, стартующие 7 марта, во вторник на следующей неделе», - сказано в заявлении Williams.

Читайте такжеГонщиком "Уильямс" в следующем сезоне станет сын миллиардера - СМИВ первый раз Стролл вылетел с трассы во вторник, повредив переднее антикрыло, что заставило Williams прервать тесты уже после 12-и кругов и ждать прибытия необходимых запчастей с базы команды. В среду испытания шли более продуктивно, несмотря на ещё один вылет канадца, который обошёлся без серьёзных последствий. Однако на 98-м круге Стролл потерял контроль над машиной между 5 и 6 поворотами и врезался в барьер из шин, сломав не только антикрыло, но и левую переднюю подвеску.

«Машина получила некоторые повреждения с левой стороны, мы изучаем ситуацию, – признал главный инженер Williams Роб Смедли накануне. – Пока я не могу сказать, насколько они велики, потребуется какое-то время, чтобы всё оценить. Тесты в четверг под вопросом, но мы сделаем всё возможное, чтобы принять в них участие. Это важный день испытаний».

Три вылета Стролла могут дорого стоить команде с точки зрения подготовки к чемпионату, но Смедли отказался возложить на 18-летнего пилота вину за произошедшее. По его словам, главная причина состоит в особенностях новых шин, с которыми порой непросто совладать даже гораздо более опытным гонщикам.

Как сообщал УНИАН, Стролл подписал свой первый контракт с командой "Формулы-1" в ноябре 2016-го года.