В команде Формулы 1 Sauber появилась новая гонщица

Участница чемпионата GP3 Татьяна Кальдерон стала пилотом по развитию команды Формулы-1 Sauber, сообщает Motorsport.

Колумбийская гонщица главным образом будет сосредоточена на работе с симулятором на базе Sauber в Хинвиле, а также будет посещать Гран При вместе с основными пилотами швейцарской конюшни Паскалем Верляйном и Маркусом Эрикссоном.

Пока не ясно, получит ли Кальдерон шанс испытать новое шасси Sauber C36 этого года, но, по крайней мере, она будет иметь право принять участие в обязательных молодежных тестах – согласно правилам, каждая команда Формулы 1 должна выделить два дня в год для работы с молодыми гонщиками.

Если Татьяна действительно окажется в кокпите C36, она станет первой женщиной, которая управляла болидом Ф1 с того момента, как Сьюзи Вольфф приняла участие в первой свободной практике Гран При Великобритании 2015 года за рулем Williams.

Читайте такжеФормула-1. Бразильский пилот Наср принесет "Зауберу" 15 миллионов евро«Мы очень рады приветствовать Татьяну в составе семьи Sauber, - объявила руководитель команды Мониша Кальтенборн. – У нас есть все возможности и средства, чтобы обеспечить ей профессиональный фундамент, на базе которого она сможет дальше развивать свои знания и навыки в гонках. Я убеждена, что она узнает много полезного для своей будущей карьеры».

Параллельно Кальдерон продолжит свои выступления в серии GP3, где проведет второй сезон. В прошлом году колумбийка дважды финишировала в зачетной десятке.

До этого гонщица провела три сезона в европейской Формуле 3, где лидировала под дождем в Спа в 2015 году, а также заняла второе место в серии MRF Challenge 2015-16 гг.

«В Sauber увидели, что у меня есть потенциал, они знают, что я трудолюбивая и преданная делу, - рассказала Кальдерон в интервью Motorosport.com. – Я очень благодарна за эту возможность и хочу поблагодарить Монишу и всю команду за то, что открыли мне эти двери. Я готова работать и учиться столько, сколько смогу. Конечно, пилотировать болид Ф1 является моей мечтой, поэтому я хочу убедиться, что буду готова, если такой шанс появится. Эта возможность предоставляет такую надежду».

Как сообщал УНИАН, сезон-2017 в Формуле-1 начнется в марте. Пока в Барселоне идут первые тесты нового чемпионата.