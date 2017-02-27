Командам Формулы-1 разрешили размещать видео с тестов в соцсетях (видео)

Командам Формулы 1 было разрешено снимать и загружать короткие видеоролики на своих социальных медиа-каналах в течение первой недели тестов в Барселоне, сообщает Motorsport.

Ранее владелец коммерческих прав применял жесткие ограничения на трансляцию любого видео с трассы во время тестов Ф1.

Но Ф1 вступает в новую эру вместе с новым владельцем - американской компанией Liberty Media, которая стремится использовать цифровые и социальные медиа. Поэтому команды связались с владельцем коммерческих прав и получили разрешение на съемки короткого видео для использования на собственных каналах социальных медиа. В настоящее время ослабления ограничений применяется только в течение первой недели тестирования, которое продлится с понедельника по четверг. Однако, считается, что дальнейшее общение по поводу четких требований к видео контенту будет продолжаться в ближайшем будущем.

Читайте такжеНовые владельцы Формулы-1 хотят ограничить бюджеты командЛьюис Хэмилтон заявил, что он надеется, что новый владелец Ф1 Liberty Media ослабит правила по использованию социальных медиа для гонщиков во время Гран-При.

Трехкратный чемпион всегда был сторонником использования социальных медиа, и уже распространил информацию, что в понедельник будет вести трансляцию в Twitter.

Команды уже скачали серию видеороликов на Twitter в течение первого дня тестов, показывая болиды, которые покидают боксы, механиков, которые практикуют пит-стопы, и гонщиков, которые дают короткие интервью.