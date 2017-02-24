McLaren представила болид команды Формулы-1 2017 года

Команда McLaren в пятницу презентовала свой болид Формулы 1 для сезона 2017 года MCL32 и, наконец, подтвердила переход к оранжевой ливрее, сообщает Motorsport.

Болиды команды с 1980 года имели префикс "MP4" в своих названиях.

Новый McLaren будет первым после прощания с многолетним боссом команды Роном Деннисом, которого заменил исполнительный директор Зак Браун, ставший к рулю британской конюшни.

После нескольких недель спекуляций, сегодняшняя презентация стала подтверждением того, что в этом сезоне McLaren получит ребрендинг и будет работать в знаковых оранжевых цветах.

Читайте такжеГенеральный директор команды Формулы-1 McLaren оставил свою должность Коллектив из Уокинга уже использовал оранжевые ливреи во время предсезонных тестов в 1997, 1998 и 2006 годах, хотя в полностью оранжевых ливреях в Формуле 1 был одет только с 1968 по 1971 годы.

McLaren вступает в третий сезон своего партнерства с Honda с надеждой сделать значительный шаг вперед после двух неутешительных лет.

Результаты команды улучшились в 2016 году по сравнению с предыдущим годом, когда она набрала всего 27 очков, но все еще была неспособна конкурировать с лидерами и закончила сезон на шестом месте.

Новый двигатель Honda имеет пересмотренную архитектуру этого года, а японский производитель начал разработку двигателя с нуля, что вновь разрешено в Формулу 1 с 2017 года.

McLaren сохранил испанского гонщика Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион будет партнером бельгийского новичка Стоффеля Вандорна, который заменил Дженсона Баттона.

Британец закончил свою карьеру в Ф1 в конце 2016 года, хотя все еще имеет контракт с McLaren на следующий год.

Вандорн, чемпион GP2 2015 года, уже набрал одно очко в Формуле 1, когда заменил Алонсо на прошлогоднем Гран При Бахрейна, который испанец пропустил после аварии в Австралии.